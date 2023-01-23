『(Small) - Capezio 3565 Foundation Camisole Leotard Nude with Bratek【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 38分に出品され03月17日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(Small) - Capezio 3565 Foundation Camisole Leotard Nude with Bratek
【商品説明】
・L:身幅約37cm ガース約140cm 腰幅約27cm
・ブラ内蔵
・ベージュ
・透明樹脂ストラップ
【サイズ】
高さ : 2.29 cm
横幅 : 13.72 cm
奥行 : 25.91 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7995円
541 入札履歴
終了
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