『(Small) - Capezio 3565 Foundation Camisole Leotard Nude with Bratek【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 38分に出品され03月17日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(Small) - Capezio 3565 Foundation Camisole Leotard Nude with Bratek



【商品説明】

・L:身幅約37cm ガース約140cm 腰幅約27cm

・ブラ内蔵

・ベージュ

・透明樹脂ストラップ



【サイズ】

高さ : 2.29 cm

横幅 : 13.72 cm

奥行 : 25.91 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。