『ペットキレイ 除菌できるふきとりフォーム つめかえ用 200ml×24袋【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 16時 25分に出品され03月15日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットキレイ 除菌できるふきとりフォーム つめかえ用 200ml×24袋
【商品説明】
・24袋(仕入ID：500007)
・ペットキレイ 除菌できるふきとりフォーム つめかえ用 200ml×
CMR-X00HXAMOVI
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7995円
839 入札履歴
終了
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