『特殊衣料 まもっ手（左右1組）／ 0653 サラサラ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 11時 27分に出品され03月03日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 介護用品

特殊衣料 まもっ手（左右1組）／ 0653 サラサラ

特殊衣料 まもっ手（左右1組）／ 0653 サラサラ



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【商品名】 特殊衣料 まもっ手（左右1組）／ 0653 サラサラ 【ジャンル・特徴】 介護用品 【メーカー名】特殊衣料 ・オムツいじり・身体の傷付けを防止。左右1組ずつのフリーサイズ手袋。 サイズ/幅18×長さ31cm、ひも:左右各50cm 重さ/90〜115g 素材/ナイロン70%、ポリエステル30%、綿100%帆布 生産国/日本 洗濯機可(40・ネット使用) 乾燥機不可 ※洗濯機で洗濯する際はホックを閉じてネットをご使用ください。また、塩素系漂白剤・蛍光増白剤は変色の恐れがあるのでお避けください。・・・続きは下へ