『シマノ(SHIMANO) スピニングリール アリビオ 6000 6号150m 糸付 オフショア ジギング【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 14時 41分に出品され03月23日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「シマノ(SHIMANO)」より引用"
【商品名】
シマノ(SHIMANO) スピニングリール アリビオ 6000 6号150m 糸付 オフショア ジギング
【商品説明】
・ギア比:4.9:1
・ナイロン糸巻量(号-m):4-260/5-200/6-150
・リール ハンドル:左右付け替え可能
・主なターゲット:キス カレイ アジ サバ カンパチ ヒラマサ アイナメ サクラマス アメマス
・最大ドラグ力:8.0kg/78.4N
・最大巻上長:91cm(ハンドル1回転あたり)
・自重:575g
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 18.30 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7995円
100 入札履歴
終了
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