『シマノ(SHIMANO) スピニングリール アリビオ 6000 6号150m 糸付 オフショア ジギング【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 14時 41分に出品され03月23日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「シマノ(SHIMANO)」より引用"



【商品名】

シマノ(SHIMANO) スピニングリール アリビオ 6000 6号150m 糸付 オフショア ジギング



【商品説明】

・ギア比:4.9:1

・ナイロン糸巻量(号-m):4-260/5-200/6-150

・リール ハンドル:左右付け替え可能

・主なターゲット:キス カレイ アジ サバ カンパチ ヒラマサ アイナメ サクラマス アメマス

・最大ドラグ力:8.0kg/78.4N

・最大巻上長:91cm(ハンドル1回転あたり)

・自重:575g



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 18.30 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。