『novel(ノベル） シュナウザーネックレス シュナウザージュエリー シュナウザーアクセサリー 犬ペンダント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 45分に出品され04月26日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

novel(ノベル） シュナウザーネックレス シュナウザージュエリー シュナウザーアクセサリー 犬ペンダント



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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