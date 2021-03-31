『『新品即納』{FIG}ARTFX バットマン HUSH リニューアルパッケージ BATMAN HUSH(バットマン: ハッシュ) 1/6 完成品 フィギュア(SV285) コトブキヤ(20210331)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 55分に出品され03月27日 13時 55分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【基本情報】
タイトル:ARTFX バットマン HUSH リニューアルパッケージ BATMAN HUSH(バットマン: ハッシュ) 1/6 完成品 フィギュア(SV285) コトブキヤ
機種:フィギュア・ドール
発売日:2021/03/31
メーカー品番:SV285
JAN/EAN:4934054023127
登場作品:BATMAN HUSH(バットマン: ハッシュ)
サイズ:1/6スケール(全高約280mm)
商品形態:PVC製塗装済み完成品
原型製作:松本江永
メーカー:コトブキヤ
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落札価格7994円
663 入札履歴
終了
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