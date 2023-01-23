『【まとめ買い】サーフビバレッジ 自然水 2L×60本（6本×10ケース） 天然水 ミネラルウォーター 2000ml 軟水 ペットボトル【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 19時 50分に出品され05月05日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】ナチュラルミネラルウォーター 天然水 ペットボトル（PET）

【内容量】2000ml×60本（6本×10ケース）

【原材料名】水（深井戸水）

【主成分等】カルシウム1.4mg、マグネシウム0.3mg、カリウム1.4mg、ナトリウム0.9mg（100ml当たり）

【賞味期限】製造日より2年（キャップに印字）

【注意事項】

・商品は材質上、運送時に角が多少潰れたりする可能性がありますが、返品及び交換の対応はできません。

・商品パッケージは予告無く変更される場合がありますので、登録画像と異なることがございます。