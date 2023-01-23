『カリマー デイパック ハイキング リュックサック VT day pack F Light Olive(ライトオリーブ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 28分に出品され03月29日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カリマー デイパック ハイキング リュックサック VT day pack F Light Olive(ライトオリーブ)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ42cmxヨコ27cmxマチ16cm

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ナイロン

・重量:450g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 35.79 cm

奥行 : 45.70 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。