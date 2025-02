ＮＢＡＡ カットウィッグ? ブラウン【お歳暮】

商品情報

【商品名】

NBAA カットウィッグ? ブラウン



【商品説明】

Wonder Hair is a 100% human hair cut wig, which uses product development technology in extensions. This is a great cut wig that is extremely cost effective in terms of hair volume, stability of implantation, and length.



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。