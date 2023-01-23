『brabantia ブレッドビン フォールフロント パッションレッド 484025【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 26分に出品され03月27日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

brabantia ブレッドビン フォールフロント パッションレッド 484025



【商品カテゴリ】

犬用おもちゃ



【商品説明】

・サイズ:幅46×奥行25×高さ19cm

・原産国:ベルギー

・本体:スチール(紛体塗装)、取っ手:ABS樹脂

・本体重量:1.7Kg



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 48.80 cm

重量 : 2.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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