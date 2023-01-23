『FINSATON レザー a4 ブリーフケース ブランド 人気 ビジネスバッグ 防水 トートバッグ 大容量 ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 59分に出品され03月24日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FINSATON レザー a4 ブリーフケース ブランド 人気 ビジネスバッグ 防水 トートバッグ 大容量 ブルー
【商品説明】
・メイン素材: レザー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 41.20 cm
重量 : 1.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジャーメインギア ショルダーバッグ メンズ B5 横型 33683
¥ 7994
エドクルーガー ED KRUGER EKクラフト BF2本手23-0552 23-0552 ブラック (ブラック)
¥ 7994
リュック レディース リュックサック 大容量 マザーズリュック 高校生 通学 かわいい リュック おしゃれ 口金 通勤リュック ママバッグ
¥ 7993
サンワダイレクト ビジネスバッグ 耐水 大容量 ダブルルーム 自立 ショルダー A4 / 15.6型PC 200-BAG124WP
¥ 7993
平野鞄 豊岡職人の技 国産 ショルダーバッグ メンズ 斜めがけ かっこいい 軽量 トラベル 旅行 お出かけ 散歩 おしゃれ 縦型 横幅16c
¥ 7993
ターガス バックパック メンズ グレー
¥ 7993
ベンデイビス リュックサック DIGITAL DAYPACK メンズ ブラックマルチ
¥ 7993
グッシオ イタリー リュック メンズ 軽量 大容量 収納力 撥水加工 ナイロン素材 多機能 ビジネス 通勤 出張 通学 14インチPC収納
¥ 7993
グッシオ イタリー リュック メンズ 撥水 耐摩擦 14インチPC収納 多機能 通勤 出張 ビジネス 2WAY ビジネスリュック パソコンリ
¥ 7993
CAI ビジネスリュック | バックパック バッグ リュックサック 軽量 極薄 2way マチ拡張可能 ブランド ビジネスバッグ 大人 ビジ
¥ 7993
デサント リュックサック バックパック PCポケット 再帰反射 40L 通勤 通学 部活 MOVESPORT レインカバー付き ブラックエン
¥ 7993
平野鞄 リュックサック リュック ビジネスリュック 通学リュック メンズ レディース 通勤 通学 大容量 軽量 大きめ 2泊 ボックス型 ト
¥ 7993
ダカイン バックパック WNDR PACK18L FLB
¥ 7993
グッシオ レザー 上質牛革×キャンバス リュック レディース 軽量 通勤通学 A4ファイル対応 本革 バックパック カジュアル 収納 180
¥ 7993
イーストボーイ リュックサック サイトシリーズ リュック 22L TPU加工 クロシロ
¥ 7993
AISFA リュック メンズ 登山 リュックサック スクエア バックパック 大容量 防水 15.6インチ PC ビジネスリュック ラップトッ
¥ 7993
AISFA リュック メンズ 防水 バックパックスクエア リュックサック 17インチ PC ビジネスリュック ラップトップバック 2層式 拡
¥ 7993
AISFA リュック メンズ リュックサック スクエア バックパック 防水15.6インチ PC ビジネス ラップトップバック USB充電ポー
¥ 7993
落札価格7994円
138 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！