『FINSATON レザー a4 ブリーフケース ブランド 人気 ビジネスバッグ 防水 トートバッグ 大容量 ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 59分に出品され03月24日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FINSATON レザー a4 ブリーフケース ブランド 人気 ビジネスバッグ 防水 トートバッグ 大容量 ブルー



【商品説明】

・メイン素材: レザー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ FINSATON

レザー

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