『アークライト スターシップ・サムライ 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 14才以上向け) ボードゲーム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 05分に出品され03月29日 12時 05分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト スターシップ・サムライ 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :14才以上

・カードサイズ :星域カード70mm×120mm、他64mm×89mm

・プレイ人数 :2～4人

・プレイ時間 :60～90分

・本体サイズ :295×295×75mm



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

スターシップ・サムライ

完全日本語版

(2-4人用

60-90分

14才以上向け)

ボードゲーム