『WAHL(ウォール)ヘアクリッパー(充交両用バリカン) WC5207【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 59分に出品され04月19日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WAHL(ウォール)ヘアクリッパー(充交両用バリカン) WC5207
【商品説明】
・100-240V 50/60hz
・サイズ:H17.2xW4.9xD4.4cm
・付属品:アタッチメントコーム10個(3/6/10/13/16/19/22/25mm/右耳/左耳)、収納ポーチ、オイル、クリーニングブラシ、コーム、アダプター、取扱説明書
・本体重量(kg):0.2
・消費電力:充電時1.5W/交流時8W
【サイズ】
高さ : 8.13 cm
横幅 : 17.53 cm
奥行 : 25.15 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7993円
847 入札履歴
終了
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