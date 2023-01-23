HOEI 35手のり 底カラー:ホワイト【2025年の人気アイテム】

商品情報

HOEI手のりカゴの定番です。セキセイインコ・ボタンインコ・オカメインコなど小・中型手のりインコ用に。 6色の底板からお好みのカラーをお選びください。 ※付属のエサ入れがＢカップ(写真)からクリアカップ(Ｈカップ)に変更されております。 仕様： 本体(組み立て時)：Ｗ370×Ｄ415×Ｈ545mm 出入り口：Ｗ119mm×Ｈ197mm エサ窓：Ｗ87mm×Ｈ91mm ピッチ(アミ線の間隔)：11mm 線径：1.6mm 材質：網：銀色メッキ(3価クロム)／底板：プラスチック 重量：3400g 付属品： 天井アミ：1枚、 本体横付前アミ：1枚、 本体横付後アミ：1枚、 35用底(引出し付)：1枚、 35用足付フンキリアミ：1枚、 35用シャッター：1枚、 35用クリアカップ(Ｈカップ)：2個、 35用エサカバー：2個、 35-15Φ止まり木：2本、 止まり木ホールダーＴ字(12Φ105mm)：1本