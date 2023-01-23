『WOLFGANG ウルフギャング Harness 犬用ハーネス L(51-76cm) Quetzal【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 22分に出品され03月29日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WOLFGANG ウルフギャング Harness 犬用ハーネス L(51-76cm) Quetzal
【商品説明】
・L(51-76cm)
・PacificNorth、LosMuertos、Quetzal、VintageWhite、VintageBlack
・ポリエステル100％
・メンズライクのスタイリッシュなデザイン 犬用ハーネスL
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7993円
167 入札履歴
終了
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