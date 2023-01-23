『WOLFGANG ウルフギャング Harness 犬用ハーネス L(51-76cm) Quetzal【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 22分に出品され03月29日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG ウルフギャング Harness 犬用ハーネス L(51-76cm) Quetzal



【商品説明】

・L(51-76cm)

・PacificNorth、LosMuertos、Quetzal、VintageWhite、VintageBlack

・ポリエステル100％

・メンズライクのスタイリッシュなデザイン 犬用ハーネスL



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。