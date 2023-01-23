『VERSOS 自動給餌器 2電源対応(AC/乾電池) ペットフィーダー 6L ホワイト VS-PF06W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 39分に出品され03月12日 06時 39分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VERSOS 自動給餌器 2電源対応(AC/乾電池) ペットフィーダー 6L ホワイト VS-PF06W



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.60 cm

横幅 : 25.90 cm

奥行 : 42.10 cm

重量 : 2.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。