『hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-9 エアカナダ 地上姿勢【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 19時 48分に出品され04月15日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 航空機

【商品名】

hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-9 エアカナダ 地上姿勢



【商品説明】

・スケール ： 1/200

・スナップフィットモデル

・プラスチック製

・ランディングギア付、スタンドなし



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。

その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。

メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。



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