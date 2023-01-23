『hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-9 エアカナダ 地上姿勢【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 19時 48分に出品され04月15日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
航空機
【商品名】
hogan wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 787-9 エアカナダ 地上姿勢
【商品説明】
・スケール ： 1/200
・スナップフィットモデル
・プラスチック製
・ランディングギア付、スタンドなし
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。
その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。
メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。
X078SB7VJB
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落札価格7993円
770 入札履歴
終了
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