『Kenko 双眼鏡 Mirage 12×50W ポロプリズム式 12倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 971659 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 17分に出品され03月04日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 Mirage 12×50W ポロプリズム式 12倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 971659 ブラック



【商品説明】

・ネイチャーウォッチングを始められる方におすすめ

・マゼンタコーティング

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率12倍

・操作性に優れた大型ピントリング

・集光力に優れたスタンダードタイプの双眼鏡



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。