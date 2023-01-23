『朝日山 純米吟醸 1.8Lと八海山 普通酒 1.8L と 越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 09分に出品され04月27日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
朝日山 純米吟醸 1.8L: 朝日山の新定番・純米吟醸酒。飲み飽きしないバランスのとれた朝日山らしい味わいを継承しつつ香り、旨味を醸し出しています。穏やかな香り、爽やかな口当たりと旨味が感じられます。幅広い温度帯でも楽しめます。 八海山 普通酒 1.8L: 新潟の辛口清酒の定番。普通酒でありながら原料米を60%まで精米し、低温発酵でじっくりと丁寧に造られた品質の高いお酒。スッキリと淡麗な味わいだから、どんな料理とも相性良く楽しめます。 越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L: ほのかな吟醸香、軽やかでなめらかな飲み口。後味に旨味が広がります。吟醸酒ですが、常温でもお燗でも楽しめるのはそれだけしっかりと造られている証です。こんな用途で
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日本酒 久寿玉 本醸造MOTOZAKE 720ml x 12本 ケース販売 平瀬酒造 岐阜県
¥ 7993
久保田 萬寿 純米大吟醸 1800ml 15度 1.8L くぼた まんじゅ 清酒 日本酒
¥ 7989
日本酒 綿屋 純米大吟醸 阿波山田錦特上米４０％ 【金の井酒造】
¥ 7988
朝日山 百寿盃 1.8Lと越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L と 越乃寒梅 白ラベル 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7988
朝日山 百寿盃 1.8Lと越乃寒梅 白ラベル 1.8L と 越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7988
朝日山 千寿盃 1.8Lと八海山 純米大吟醸 1.8L と 越乃寒梅 別撰吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7986
朝日山 千寿盃 1.8Lと越乃寒梅 別撰吟醸 1.8L と 八海山 純米大吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7986
菊水 ふなぐち 一番しぼり 「熟成」 200ml 19度 （1ケース/30本入り） 送料無料（北海道・沖縄＋890円）
¥ 7986
日本酒 菊水 ふなぐち 一番しぼり 「熟成」 200ml 19度 （1ケース/30本入り）「送料無料」（北海道沖縄＋890円）
¥ 7986
清酒 妙高山 杜氏栽培米特別純米 妙高山 720ml 6本セット 送料込み 同梱不可 蔵元直送
¥ 7986
日本酒 『京ひな 七星剣（しちせいけん） 純米大吟醸 1800ｍｌ』 【酒六酒造】
¥ 7986
越乃中川 1.8Lと越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L と 八海山 普通酒 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7985
ケラスターゼ ニュートリティブバンサテン1エクセプショナルニュートリションシャンプー 1000ml（普通〜少し乾燥した髪
¥ 7984
24個セット 嘉泉 特別純米 東京の酒蔵幻の酒 ボトル 缶 180ml x24 セット まとめ売り セット販売 お徳用 おまとめ品 代引不可
¥ 7980
24個セット 澤乃井 純米大辛口 東京の酒蔵 ボトル 缶 180ml x24 セット まとめ売り セット販売 お徳用 おまとめ品 代引不可
¥ 7980
24個セット 多満自慢 東京の酒蔵 純米無濾過 ボトル 缶 180ml x24 セット まとめ売り セット販売 お徳用 おまとめ品 代引不可
¥ 7980
白瀧 淡麗辛口 魚沼 純米 1.8L 瓶 1ケース 6本 1800ml 白瀧酒造 清酒
¥ 7980
【2022年3月】花陽浴(はなあび) 純米大吟醸 吟風 無濾過生原酒 おりがらみ 1800ml
¥ 7980
落札価格7993円
743 入札履歴
終了
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