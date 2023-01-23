『朝日山 純米吟醸 1.8Lと八海山 普通酒 1.8L と 越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 09分に出品され04月27日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 朝日山 純米吟醸 1.8L: 朝日山の新定番・純米吟醸酒。飲み飽きしないバランスのとれた朝日山らしい味わいを継承しつつ香り、旨味を醸し出しています。穏やかな香り、爽やかな口当たりと旨味が感じられます。幅広い温度帯でも楽しめます。 八海山 普通酒 1.8L: 新潟の辛口清酒の定番。普通酒でありながら原料米を60%まで精米し、低温発酵でじっくりと丁寧に造られた品質の高いお酒。スッキリと淡麗な味わいだから、どんな料理とも相性良く楽しめます。 越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L: ほのかな吟醸香、軽やかでなめらかな飲み口。後味に旨味が広がります。吟醸酒ですが、常温でもお燗でも楽しめるのはそれだけしっかりと造られている証です。こんな用途で

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