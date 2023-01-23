『Petsfit ペットハウス 折りたたみ ペットソフトケージ 小中大型犬 猫 小動物 ポータブルケージ 屋内屋外用 アウトドア 旅行 外泊【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 59分に出品され03月19日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petsfit ペットハウス 折りたたみ ペットソフトケージ 小中大型犬 猫 小動物 ポータブルケージ 屋内屋外用 アウトドア 旅行 外泊



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 3.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。