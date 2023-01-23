『Snugpak(スナグパック) 寝袋 ベースキャンプ フレキシブルシステム オリーブ/テレインカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 レイヤ【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 13時 55分に出品され05月08日 13時 55分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ベースキャンプ フレキシブルシステム オリーブ/テレインカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 レイヤ
【商品説明】
・サイズ / 収納時 : 直径30×長さ50cm、展開サイズ : 縦(長さ)220×横(胸囲)160cm〔外側 : マリナー〕、縦(長さ)185×横(胸囲)158cm〔内側:フリースライナー〕
・仕様/快適外気温度:-2(アウター)、快適外気温度:-5(重ねて)
・材質/表地:ポリエステル(Aqualight)、裏地:ポリエステル(Supersoft)、中綿:ポリエステル(Isofibre)
・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能
・重量/2，800g
【サイズ】
高さ : 27.40 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 53.40 cm
重量 : 2.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7993円
278 入札履歴
終了
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