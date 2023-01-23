『ナガオ コップ マイカップ 330ml パステルブルー プラスチック No.809B 20個セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 05時 09分に出品され03月24日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナガオ コップ マイカップ 330ml パステルブルー プラスチック No.809B 20個セット
【商品説明】
・サイズ:直径82x109x高さ77mm
・セット内容:20個
・生産国:日本/燕市
・素材・材質:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
・製品重量:78g
・製造元:株式会社エンテック / 販売元:有限会社ナガオ
・電子レンジ:使用可
・食器洗浄機:使用可
【サイズ】
高さ : 18.30 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 39.29 cm
重量 : 1.81 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7993円
917 入札履歴
終了
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