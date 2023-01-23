『グレオール マネークリップ 小銭入れ付き 革 メンズ 財布 二つ折り 本革 レザー 皮 薄い財布 カード ギフトボックス付き ブラウン 茶色【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 51分に出品され04月18日 23時 51分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グレオール マネークリップ 小銭入れ付き 革 メンズ 財布 二つ折り 本革 レザー 皮 薄い財布 カード ギフトボックス付き ブラウン 茶色
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7993円
685 入札履歴
終了
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