ワインディングマシーン 腕時計 一本巻き 自動巻き上げ機 保管 収納ケース ワインダー 静音 おしゃれ コンパクト インテリア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ワインディングマシーンは、自動巻き腕時計を腕に装着せずにゼンマイを巻き上げるための装置です。



自動巻き腕時計は数日間身に着けない場合、ゼンマイが巻かれず時計は止まってしまい

定期的に作動させる必要があります。



たまにしか腕時計を身に着けない方、時刻を毎回合わせるのが面倒な方。

腕時計コレクションのケースとしてお気に入りの腕時計を大切に保管できます。



どんなインテリアにも馴染むシンプルなデザイン。

一本巻きタイプなのでコンパクト。

静音設計なので寝室や書斎に置いても気になりません



AC電源と、乾電池式の2WAY電源。



【モード設定】

モード1：約2分時計回り約6分停止再始動繰り返し

モード2：約2分時計反回り約6分停止再始動繰り返し

モード3：約2分時計回り約6分停止約2分反時計回り約6分停止再始動繰り返し

モード4：約5分間交互に時計回りと反時計回りを約3時間繰り返す約9時間停止再始動繰り返し