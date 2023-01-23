『ワインディングマシーン 腕時計 一本巻き 自動巻き上げ機 保管 収納ケース ワインダー 静音 おしゃれ コンパクト インテリア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 53分に出品され04月19日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,992円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ワインディングマシーンは、自動巻き腕時計を腕に装着せずにゼンマイを巻き上げるための装置です。
自動巻き腕時計は数日間身に着けない場合、ゼンマイが巻かれず時計は止まってしまい
定期的に作動させる必要があります。
たまにしか腕時計を身に着けない方、時刻を毎回合わせるのが面倒な方。
腕時計コレクションのケースとしてお気に入りの腕時計を大切に保管できます。
どんなインテリアにも馴染むシンプルなデザイン。
一本巻きタイプなのでコンパクト。
静音設計なので寝室や書斎に置いても気になりません
AC電源と、乾電池式の2WAY電源。
【モード設定】
モード1：約2分時計回り約6分停止再始動繰り返し
モード2：約2分時計反回り約6分停止再始動繰り返し
モード3：約2分時計回り約6分停止約2分反時計回り約6分停止再始動繰り返し
モード4：約5分間交互に時計回りと反時計回りを約3時間繰り返す約9時間停止再始動繰り返し
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ケータージェット Carterjett Apple Watch用ナイロンバンド NATOベルト 38mm+42mm S/M/L/XL/XXL 38mm S/M/L 5-7.6 レッド CJ2-38-nyl-red
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落札価格7992円
481 入札履歴
終了
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