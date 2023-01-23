『Stanleyトラベルマグ タンブラー 水筒 保温 保冷 Green メタストア ヤフー店 がお届け【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 35分に出品され03月23日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,992円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Stanleyトラベルマグ タンブラー 水筒 保温 保冷 Green レジャーやアウトドアの水分補給にピッタリのおしゃれなタンブラー Stanley Classic Trigger Action Travel Mug 20 oz. - Hammertone Green【カラー】 Hammertone Green 【サイズ】 25.4×7.4 cm ※おおよそのサイズになりますのでご了承ください 【特徴】・真空断熱ボディとサーマルトリガーアクションリッドを組み合わせて、コーヒーまたは紅茶を最大9時間保温 ・漏れ防止と完全に収納可能 ・食器洗い機の安全なふたは、深い洗浄のために分解します ・BPAフリー ・二重壁真空断熱