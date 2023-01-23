『猫 | (まとめ) ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用 (×8) (ペット用品)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 47分に出品され03月25日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,992円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
猫用品 猫 ペット
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【商品名】
猫 | (まとめ) ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用 (×8) (ペット用品)
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【カラー、サイズ、セット内容等の選択】
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【商品内容】
[ご注意事項]
この商品は商品名に記載のとおり「×8」でお届けします。
・ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用
[商品説明]
・ネコちゃんのひげがあたりにくい幅広ボウル。
軟水カートリッジ付き。
・ペットボトル・ボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク！
・なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ！
【商品スペック】
[セット内容]
ボトルジョイント部：ケースフタ・軟水カートリッジ・カートリッジケース・ボトルジョイント
本体：ボウル・ホルダーA・ホルダーB・ナット・カバー
[原材料（成分）]
ホルダ...
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落札価格7992円
85 入札履歴
終了
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