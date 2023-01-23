猫 | (まとめ) ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用 (×8) (ペット用品)【2025年の人気アイテム】

商品情報

猫用品 猫 ペット

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【商品名】

猫 | (まとめ) ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用 (×8) (ペット用品)

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【商品内容】



[ご注意事項]



この商品は商品名に記載のとおり「×8」でお届けします。



・ピュアクリスタル ドリンクボウル猫用



[商品説明]



・ネコちゃんのひげがあたりにくい幅広ボウル。

軟水カートリッジ付き。



・ペットボトル・ボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク！



・なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ！





【商品スペック】



[セット内容]



ボトルジョイント部：ケースフタ・軟水カートリッジ・カートリッジケース・ボトルジョイント

本体：ボウル・ホルダーA・ホルダーB・ナット・カバー



[原材料（成分）]



ホルダ...



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