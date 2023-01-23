『カッパ レインコート KF512RJ21 メンズ WT1 日本 M-(日本サイズM相当)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 13時 07分に出品され04月17日 13時 07分に終了予定です。即決価格は7,992円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カッパ レインコート KF512RJ21 メンズ WT1 日本 M-(日本サイズM相当)
【商品説明】
・[生産国]: 中国
・[素材]: 表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル
・サイズ(胸囲):S 88cm・M 92cm・L 96cm・O 100cm
・サイズ(身長):S 165cm・M 170cm・L 175cm・O 180cm
・メイン素材: ポリエステル
・対象 メンズ
・機能:防水加工
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.32 cm
横幅 : 38.10 cm
奥行 : 52.83 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7992円
487 入札履歴
終了
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