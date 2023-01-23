『Jazz 2.0 デュアルライン スポーツカイト オーロラ 飛ぶ線 リストストラップ ワインダー 説明書 収納バッグ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 06時 59分に出品され04月16日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,992円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2ラインキットをスピーディーに導入。小さなパイロットに過剰なパワーはありません。
スピーディーで反応性に優れ、学生のパイロットにとって優れた安定性を持ち、小さく折りたたんでどこへでも持ち運べます。
丈夫なカーボン/ファイバーグラスフレーム。
高さ28インチ、翼幅62インチ、26インチ x 5インチ x 2インチまで収納できます。
必要なものすべてが含まれています:85フィート x 55# ポリエステルフライングライン、リストストラップ、ワインダー、説明書、収納ケース付き。
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落札価格7992円
927 入札履歴
終了
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