『パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ピンク SE-S3BT(P)【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 10分に出品され03月12日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ピンク SE-S3BT(P)
【商品説明】
・コンパクトサイズでも大口径40mmドライバー採用でパワフルな低音再生
・スマートに持ち運べるコンパクト設計
・ハウジングに配置されたボタンで直感操作
・ハウジングやイヤーパッドを同色で合わせたワントーンデザイン
・時間が無い時でも安心。ファストチャージ機能を搭載
・時間を忘れて音楽を楽しめる、最大25時間のスタミナバッテリー
・最新のBluetooth version 5.0に準拠
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 23.30 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ピンク SE-S3BT(P)
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落札価格7991円
413 入札履歴
終了
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