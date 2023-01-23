『フィリップス ボディグルーマー 7000シリーズ お風呂使用可 シェービング & トリミング(カラダ用)ブラックパール BG7020/15【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 57分に出品され03月09日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フィリップス ボディグルーマー 7000シリーズ お風呂使用可 シェービング & トリミング(カラダ用)ブラックパール BG7020/15
【商品説明】
・1時間充電で約70分間使用可能
・一体型トリマーと調節可能コームでお好みの長さで整える
・肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・整える
・自動研磨システム搭載のステンレス刃
・防水仕様*?で風呂剃り可能
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7991円
988 入札履歴
終了
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