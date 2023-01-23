『クッションベッドガード C29 ハイタイプ Hugmuu ベッド 転落防止 クッション ベッドガード ベビー ベビーベッドガ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 05時 00分に出品され04月09日 05時 00分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【自由な形で使用できるマルチタイプのクッションベッドガード】待望のハイタイプ（29cm）で新登場！クッションの中に形状がキープできる芯が入っているので自由自在に変形させて使用することができます。Ｉ字型→伸ばした状態でマットレスの縁にそれぞれ取り付ければ寝返りをする赤ちゃんの落下防止に。Ｌ字型→マットレスの角にピッタリの形に取り付け可能。Ｕ字型→置くだけでどこでもガードの役割に。 【取り付けはとっても簡単】(1)ストッパーをベッドとマットレスの隙間にはめ込みます。(2)マットレスをもと戻したらストッパーにクッションを取り付けます。※マットレスの厚さに合わせてストッパーの丸い方か四角い方の選択をして下さい。(3)安定しない場合は付属の固定ベルトを使用し、補強することができます。