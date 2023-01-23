『BLUE TEE GOLF California 大型トートバッグALOHA ON THE BEACH (ブルー)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 03時 43分に出品され03月27日 03時 43分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ブルーティーゴルフ」より引用"



【商品名】

BLUE TEE GOLF California 大型トートバッグALOHA ON THE BEACH (ブルー)



【商品説明】

・サイズ : 縦37×奥16×横(下39/上51)cm

・素材 : コットン(綿100%)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。