『マジェスティック ミル バックパック ダッフルバッグ 2WAY 容量:26リットル mm-1033 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 46分に出品され03月08日 15時 46分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マジェスティック ミル バックパック ダッフルバッグ 2WAY 容量:26リットル mm-1033 グレー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.59 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 51.79 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マジェスティック

ミル

バックパック

ダッフルバッグ

2WAY

容量:26リットル

mm-1033

グレー