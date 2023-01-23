『マジェスティック ミル バックパック ダッフルバッグ 2WAY 容量:26リットル mm-1033 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 46分に出品され03月08日 15時 46分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マジェスティック ミル バックパック ダッフルバッグ 2WAY 容量:26リットル mm-1033 グレー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.59 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 51.79 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7991円
927 入札履歴
終了
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