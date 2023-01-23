『ミカサ(MIKASA) フットベースボール用 一塁ベース FB-BW【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 14時 37分に出品され04月09日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミカサ(MIKASA) フットベースボール用 一塁ベース FB-BW



【商品説明】

・76cmX38cm

・ダブルベースなので安全

・フットベースボール用1塁ベース

・台湾製

・材質:ゴム



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 4.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。