『sketch ウィールスノーボードケース 4way Wheel Board Case (Black Tan) (SM)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 50分に出品され03月15日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

sketch ウィールスノーボードケース 4way Wheel Board Case (Black Tan) (SM)



【商品説明】

・ウィールの周辺はプラスチックで強化

・内側にボードを固定できるバンド付き（中央に1本）

・小物の収納に便利な大小2個のポケット

・衝撃に備える底面のクッション

・運搬に便利な持ち手とストラップ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食品商品についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。

＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷