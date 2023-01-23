ゴルフボール拾いカゴ【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ゴルフボール拾いカゴ

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・カゴの線鋼材が

ゴルフボールが約30ケと大量にはいります ゴルフボール拾いと持ち運びボールカゴを兼ねた品物です。使用方法はボールカゴとして使用し空になったらボール拾い器として使用します。（別に空にならなくてもボール拾いとして使用できます。） ボール拾いで腰をかがめなくて効率よく拾えるので練習がとても楽になります。練習場のアプローチ練習又は自宅の庭でパターやアプローチ練習、ネットでボールを打つ、それらの練習方々にはボール収集で1回使うと手放せないと思います。

【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。