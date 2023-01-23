『国内正規品 MPOW X3 ANC 完全ワイヤレス 左右独立型 ノイズキャンセリング搭載 イヤホン Bluetooth5.0 マイク内蔵 マ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 53分に出品され04月17日 08時 53分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【国内正規品 MPOW X3 ANC 完全ワイヤレス 左右独立型 ノイズキャンセリング搭載 イヤホン Bluetooth5.0 マイク内蔵 マイク付き IPX4防水 ハンズフリー通話 リモート会議 Web会議 AAC対応
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7990円
403 入札履歴
終了
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