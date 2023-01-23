『猫 ベッド ラタン 夏用 ペットベッド ドーム型 丸 猫 ペットマット ハンギングチェア コンパクト 洗える クッション付 キャットハウス ハンギング ニャンモック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 53分に出品され04月28日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材】籐素材、籐織りで籐表面の滑らかさをアップし、ペットの肌や髪へのダメージを軽減。
【安定】純粋な手織り、クリアな質感、安定したベースを防止し、インナークッションはスポンジベルベットを使用し、快適で健康的、底の楕円形のデザイン、より耐久性があります。
【多目的】ペットベッドは猫、子犬、その他のペット（ネズミやウサギなど）に適しています。該当するシーンは、屋内、屋外、バルコニー、寝室、ドッグカフェです。
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落札価格7990円
689 入札履歴
終了
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