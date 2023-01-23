『YOKITOMO ハムスターケージ フクロモモンガ ケージ 透明 組立式 トレーデザイン お掃除しやすい 通気 ２階デザイン 持ち運びやすい【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 35分に出品され03月12日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YOKITOMO ハムスターケージ フクロモモンガ ケージ 透明 組立式 トレーデザイン お掃除しやすい 通気 ２階デザイン 持ち運びやすい
【商品説明】
・【エコ材質 透明のアクリル製】＊真ん中の白いトレーが抜けば、フクロモモンガ適用なケージに自由にDIYできます。真ん中隙間は同封されているアクリルテープで貼り付けください。＊透明通気、全範囲的にハムスターが見える新品のハムスターハウスです。丸まって眠っているハムちゃんがうっすら見えて、とてもかわいいです。大好きなペットとの距離はグッと近づけます。ゴールデンハムスターも適用な大きさ（35*25*40cm）！
・【トレーデザインはお掃除しやすい】トレー付きのデザインので、お掃除の時、一回で木屑やゴミを出すことできます。ケージは組立式なので、引っ越しや収納・運送にも便利です。1階と2階を行ったり来たりで
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 41.20 cm
重量 : 3.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
小動物 ハウス ハムスター ベッド あったか ハリネズミ モルモットチンチラ (XL， ワニ)
¥ 7980
Cat Window Perch Sturdy Cat Window ハンモック with 木製 and Metal Frame-No Drilling Required-Multiple Ways to Use-Cat Bed for Windowsill，Floor，Bedside
¥ 7980
Hzuaneri Oval Raised Cat Bed， Elevated Pet ハンモック， for Kitty Cat Small Dog with Pompom， Detachable and 洗える， Easy Assembly Cat Cot Excellent Bre
¥ 7980
Hoteelee 猫用敷居ウィンドウパーチ 屋内用 調節可能な猫用ベッド 頑丈な猫用ハンモックシェルフ 窓辺の引き出しとキャビネット 木製猫用ウィンドウシート 耐荷
¥ 7980
20.4 x 13インチ コードレス キャットウィンドウ パーチ キャットトンネル付き 3つの組み合わせ方 ウィンドウ用キャットハンモック 強力な吸盤4個付き 猫の生活
¥ 7980
ミニアニマン 快適ふかふかベッド 業務用 10ｋｇ ハムスター 10ｋｇ入り
¥ 7980
ジェックス 柔ごこち 2kg×6個 小動物 ハムスター 床材 ペット 国産 天然パルプ『送料無料（一部地域除く）』
¥ 7980
FuneeTop キャットウィンドウステップ 猫が窓に届く パーチ/ハンモック キャットクライミングステップ 窓取り付け 猫を掻くポスト 窓用
¥ 7980
N&S ペットケージ 小動物ケージ 犬ケージ 猫ケージ キャットケージ キャスター付き トイレ付き 引き出しトイレ
¥ 7980
P-4976285125409 三晃商会 三晃 イージーホーム エボ６０白
¥ 7980
P-4976285125409 三晃商会 三晃 イージーホーム エボ６０白
¥ 7980
P-4976285125102 三晃商会 三晃 イージーホーム エボ６０黒
¥ 7980
P-4976285125102 三晃商会 三晃 イージーホーム エボ６０黒
¥ 7980
Cat Window Perch ハンモック Bed，Window Cat Perch with 4 Suction Cups， 折りたたみ Cat Window Seat for Indoor Cats (Green)
¥ 7980
ATA HOME Cat Window Perch for indoor cats， Cat Window ハンモック， 木製 キャットシェルフ， Cat Window Bed， Cat Window Seat for 大きい Cat， Cat Furniture
¥ 7980
Gold Armour キャンピングハンモック - 特大ダブルパラシュートハンモック (ツリーストラップ2本32ループ、29色/パターン) 米国ブラン＿並行輸入品
¥ 7980
Wise Owl Outfitters(ワイズアウルアウトフィッターズ) ハンモック キャンプ ダブル&シングル ツリーストラップ付き 米国に＿並行輸入品
¥ 7980
N&S ペットケージ 小動物ケージ キャスター付き トイレ付き 引き出しトイレ 猫 犬用 屋根付き 天井扉 脱走防止
¥ 7980
落札価格7990円
438 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！