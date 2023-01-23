YOKITOMO ハムスターケージ フクロモモンガ ケージ 透明 組立式 トレーデザイン お掃除しやすい 通気 ２階デザイン 持ち運びやすい【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

YOKITOMO ハムスターケージ フクロモモンガ ケージ 透明 組立式 トレーデザイン お掃除しやすい 通気 ２階デザイン 持ち運びやすい



【商品説明】

・【エコ材質 透明のアクリル製】＊真ん中の白いトレーが抜けば、フクロモモンガ適用なケージに自由にDIYできます。真ん中隙間は同封されているアクリルテープで貼り付けください。＊透明通気、全範囲的にハムスターが見える新品のハムスターハウスです。丸まって眠っているハムちゃんがうっすら見えて、とてもかわいいです。大好きなペットとの距離はグッと近づけます。ゴールデンハムスターも適用な大きさ（35*25*40cm）！

・【トレーデザインはお掃除しやすい】トレー付きのデザインので、お掃除の時、一回で木屑やゴミを出すことできます。ケージは組立式なので、引っ越しや収納・運送にも便利です。1階と2階を行ったり来たりで



【サイズ】

高さ : 18.20 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 3.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。