『ドッグラック プロシャンプーＨＢ ハッピーベイビーの香り 4L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 04時 05分に出品され04月21日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドッグラック プロシャンプーＨＢ ハッピーベイビーの香り 4L
【商品説明】
・ふっくら柔らかい赤ちゃんの安らぎをパウダリーな香りで癒すヒーリングスタイルを演出するハッピーベイビーの香り。
・プロシャンプーは、すばやく泡立ち愛犬を優しく洗い上げるボタニカルエッセンス配合(※1)の弱酸性シャンプー (pH5.5) です。
・リッチなフレグランスを配合した新しいスタイルで、メニュー作りを提案するドッグラックシリーズ。
・内容量：4L 日本製
・汚れ具合によって希釈率を変えることで、
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 4.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
ペットドライヤー ペットヘアードライヤー ペットブロワ 無段階風速制御 30-55℃温度可調整 ノズル4種付き 100v/700-1500w 日本語説
¥ 7988
【お取り寄せ】ペットアイ/爪とぎタワー グレーMINI 猫爪とぎ 爪磨き 猫用 キャット ペット デイリー
¥ 7988
CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬
¥ 7988
フーリー (FoOlee) ペット用ブラシ フーリー M
¥ 7988
スピーディック 替刃 9mm
¥ 7988
抜け毛取りファーミネーター M 中型犬 長毛種用 平行輸入
¥ 7987
◆ペットクラブ 犬用バリカン部分カット用 ER803PP
¥ 7987
PursuitOfLove スマートプレシャンプー 3L
¥ 7986
グリニーズ プラス エイジングケア 小型犬用 7-11kg 30P×2個セット+ありがとう（おやつ詰め合わせ）セットドッグパラダイス限定セッ
¥ 7985
スピーディック 替刃 10mm
¥ 7984
forcansフォーキャンス （まとめ買い）フォーキャンス ニュートリショントリーツ 目&涙 30個入 犬用おやつ ×3
¥ 7983
ペットドライヤー Urtzcoye ペットヘアードライヤー ペットブロワ 無段階風速制御 30-55℃温度可調整 ノズル4種付き 100v/700-1
¥ 7980
Scissor Dog Trimmer Cutter Round Heavy Thinning Cutting Supplies Tip Grooming Professional Dematting for with Tools Dogs Safety Animal Scissor並行輸入
¥ 7980
Dog Drying Coat Bathrobe Towel， Microfibre Material Fast Drying Super Absorbent Dog Bath Robe， Pet Quick Drying Moisture Absorbing with Adju並行輸入品
¥ 7980
Soslina 7インチ 犬 グルーミング ハサミキット 安全ラウンドチップ付き 高耐久 チタンステンレススチール プロ仕様 犬 猫 ペット グルーミング ハサミ 並行輸入
¥ 7980
Dog Grooming Tool- Pet Dog Safety Scissor Grooming Thinning Pet Scissors Tools Pet Supplies (Silver)並行輸入
¥ 7980
犬用グルーミングはさみ 安全ラウンドチップ付き 高耐久チタンペットグルーミングトリマーキット プロフェッショナル薄切り鋏 ストレートハサミ 犬と猫並行輸入
¥ 7980
Kotomoda Cats Turtleneck-Maxi Salad (XL)並行輸入品
¥ 7980
落札価格7990円
90 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！