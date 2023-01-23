『ドッグラック プロシャンプーＨＢ ハッピーベイビーの香り 4L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 04時 05分に出品され04月21日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドッグラック プロシャンプーＨＢ ハッピーベイビーの香り 4L



【商品説明】

・ふっくら柔らかい赤ちゃんの安らぎをパウダリーな香りで癒すヒーリングスタイルを演出するハッピーベイビーの香り。

・プロシャンプーは、すばやく泡立ち愛犬を優しく洗い上げるボタニカルエッセンス配合(※1)の弱酸性シャンプー (pH5.5) です。

・リッチなフレグランスを配合した新しいスタイルで、メニュー作りを提案するドッグラックシリーズ。

・内容量：4L 日本製

・汚れ具合によって希釈率を変えることで、



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 4.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。