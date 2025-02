新サクラ大戦 the Stage ~二つの焔~ Blu-ray(未使用の新古品)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

(未使用の新古品)

新サクラ大戦 the Stage ~二つの焔~ Blu-ray



【商品説明】

新サクラ大戦 the Stage ~二つの焔~ Blu-ray

内容紹介



【品番】EYXA-13676

【JAN】4580055356766

【商品形態】Blu-ray Disc

【収録内容】

・本編内容:2021年12月19日(日) 千秋楽(夜公演)

・特典映像:キャストカメラ映像、千秋楽(夜公演)ライブシーン定点映像

【初回仕様】スリーブ

※商品の収録内容、特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。



帝国華撃団・花組のライバル「上海華撃団」「倫敦華撃団」が登場! 舞台第2弾「新サクラ大戦 the Stage ~二つの焔~」がBlu-rayで発売!

<ポイント>

1)舞台第2弾となる本公演では新キャラクターとして帝国華撃団・花組のライバル「上海華撃団」「倫敦華撃団」が登場。第1弾よりもさらに盛り上がるストーリーが展開。

2)特典映像には、ライブシーンのステージ全体を見渡せる定点映像や、稽古&本番の舞台裏で撮るキ