『犬 スリング ネオプレン超軽量 耐久性 コンパクト キャリーバッグ 抱っこ お出かけ 散歩 かわいい 人気 小型犬 夏 セール COOL ク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 07時 32分に出品され03月03日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
犬 スリング ネオプレン超軽量 耐久性 コンパクト キャリーバッグ 抱っこ お出かけ 散歩 かわいい 人気 小型犬 夏 セール COOL ク
【商品説明】
・※MとLサイズは全体の長さが違うだけで、本体のサイズはほとんど差はありません。愛犬サイズではなく、飼い主様の体型や体重に合わせてご購入くださいませ。 (例：165cm以下の普通体型の場合はMサイズがおすすめ)
・※注意※ ご使用の際に必ず飛出し防止用のリードを付けてください。おすすめ体重は「6kg」まででございます。
・洗濯方法・25以下のお湯で中性洗剤を使用した手洗いが可能です。
・【Mサイズ】肩紐の幅： 17cm 長さ： 65cm おすすめ体重：6kgまで 【Lサイズ】肩紐の幅： 17cm 長さ： 73cm おすすめ体重：6kgまで
・・ネオプレン素材を使用したモダンなデザインスリング。そ
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7990円
220 入札履歴
終了
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