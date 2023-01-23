『ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 59分に出品され03月24日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
【商品説明】
・※ポールは別売りです。
・付属品:セッティングテープ、張り綱、収納袋
・収納サイズ:約33×15×12cm
・幕体仕様:シームシール(防水)加工、UVカット加工、テフロン(撥水)加工
・素材:ポリエステルリップストップ75d(耐水圧1800mm)
・重量:タープ/約0.56kg、付属品重量/約0.4
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
¥ 7990
ケシュア(Quechua) キャンプ 登山 多機能 タープ・ヘキサタープ UVカット 遮光性 コンパクト 簡単設営 持ち運びしやすい ホワイ
¥ 7984
DD Tarp タープ 3x3 英国メーカー直卸 高破断強度 カラビナ付 (コヨーテブラウン)
¥ 7984
(アルパインデザイン) Alpine DESIGN ポップアップュシェルターテント ? カーキ
¥ 7980
キャプテンスタッグ テント タープ サンシェルター オルディナ ヘキサ タープ セットM-3167
¥ 7974
MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ
¥ 7973
Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ
¥ 7973
Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ
¥ 7973
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7972
ワンポールミニタープ(ONE POLE MINI TARP) アウトドア 公園 オールインワン (カーキ) UNWIND once in a
¥ 7967
スノーピーク(snow peak) ヘキサイーズ 1 グランドシート SDI-101-1
¥ 7966
落札価格7990円
291 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！