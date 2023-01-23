『ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 59分に出品され03月24日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン



【商品説明】

・※ポールは別売りです。

・付属品:セッティングテープ、張り綱、収納袋

・収納サイズ:約33×15×12cm

・幕体仕様:シームシール(防水)加工、UVカット加工、テフロン(撥水)加工

・素材:ポリエステルリップストップ75d(耐水圧1800mm)

・重量:タープ/約0.56kg、付属品重量/約0.4



【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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