『ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 00時 38分に出品され04月21日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) タープ 五角形タイプ システムタープ ペンタ3×3 3m×3m 3337 ブラウン
【商品説明】
・※ポールは別売りです。
・付属品：セッティングテープ、張り綱、収納袋
・収納サイズ：約33×15×12cm
・幕体仕様：シームシール（防水）加工、UVカット加工、テフロン（撥水）加工
・素材：ポリエステルリップストップ75d（耐水圧1800mm）
・重量：タープ/約0.56kg、付属品重量/約0.46kg
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7990円
504 入札履歴
終了
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