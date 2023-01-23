『テント重り 6個 ウェイト 強風対策 最大8.5L ウォーター 容器型 ワンタッチテント かんたん取り付け 重し 防風 事故防止 Fungo【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 01分に出品され03月31日 21時 01分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テント重り 6個 ウェイト 強風対策 最大8.5L ウォーター 容器型 ワンタッチテント かんたん取り付け 重し 防風 事故防止 Fungo



【商品説明】

・【4個セット】プラスチック容器型のテント用重りです。水を入れるタイプで、満水時には最大8.5kgの重りとなります。

・【サイズ】幅：22cm、奥行：22cm、高さ：25cm

・【取り付け】テントの脚を挟むような形で取り付け、テントの脚を挟み込むように留めるタイプの重りです。

・【注意点】四脚全てに取り付けるには2セット（4個）必要です。一辺（または直径）30mm以上の脚には取り付けできません。

・【用途】イベント、運動会、バーベキューなど。簡易テントの風対策、テントの安全対策に必須です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。