ダウンコート 女の子 子ども 子供服 ロングコート 男の子 ダウンジャケット アウター 秋 冬 フード付き ジュニア 防寒 ファー付き【2025年度カレンダ】

商品情報

ダウンコート 子ども 子供服 ロングコート 男の子 女の子 ダウンジャケット アウター 秋 冬 フード付き ジュニア 防寒



：h0855

表地・裏地：ポリエステル

詰物：ダウン80％ フードは取り外し不可です、 ファーは取り外し可能です。



サイズ：

90：着丈59cm バスト78cm 袖丈49cm

100：着丈62cm バスト82cm 袖丈50cm

110：着丈65cm バスト86cm 袖丈51cm

120：着丈69cm バスト90cm 袖丈52cm

130：着丈74cm バスト94cm 袖丈54cm

140：着丈78cm バスト98cm 袖丈55cm

150：着丈81cm バスト102cm 袖丈56cm

160：着丈84cm バスト106cm 袖丈57cm







注意事項：

サイズ数字は目安です。商品により若干の誤差がございます。

PC、環境、光の具合等により、色のイメージが画像と若干異なる場合が御座います。

返品、交換は原則としてお受けしておりませんが、初期不良の場合は、未使用の商品のみ到着日から７日以内にご連絡頂ければご返金交換対応させて頂きます。