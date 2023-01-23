『【初回生産分】Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. (Blu-ray2枚組)(スリーブケース＋トールケース・・・【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 13時 51分に出品され03月30日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【初回生産分】Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. (Blu-ray2枚組)(スリーブケース＋トールケース、ライブ用銀テープ封入)在庫数が限られておりますので、お早目にお求めください。 ※発送に関しましては店舗休業日を除く3-7営業日となっております。 ※出来る限り迅速に配達するため、委託先倉庫より発送いたします。 ※倉庫システムの都合上、「ご注文後30分以内のみキャンセル可能」となっております。 あらかじめ、ご了承ください。 ※配送方法は委託先倉庫が選択した方法になりますので、営業所留めや郵便局留めなどはご利用いただけません。