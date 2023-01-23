『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック EXTREME スタンダード ブラック/レッド 50ｃｍ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 09時 17分に出品され04月02日 09時 17分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック EXTREME スタンダード ブラック/レッド 50ｃｍ
【商品説明】
・カラー:ブラック/レッド
・サイズ:50cm
・性別:男性/女性
・技術:メタックス
・素材:紐部(生地)/ナイロン (中芯)/エラストマー 留め具/ステンレス、アルミ、ウレタン
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 11.80 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7990円
657 入札履歴
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