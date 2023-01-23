『PROIRON 鋼 ダンベル だんべる 10kg 2個セット 鉄アレイ ダンベル ?? dumbelll set 家庭用および商業用に適【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 09分に出品され03月20日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,990円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PROIRON 鋼 ダンベル だんべる 10kg 2個セット 鉄アレイ ダンベル ?? dumbelll set 家庭用および商業用に適
【商品説明】
・【特長】PROIRONのダンベルは、独自の摩擦圧接技術により一体成形を実現し、部品が外れることはありません。ゴム製で、強度と環境に優しさを兼ね備え、異臭も発生しません。視認性の高いロゴと重量表示、そしてローリング防止デザインが使いやすさを追求。手に汗をかいても握りやすく、滑らない安全設計。鉛とフタル酸エステルの使用はありません。
・サイズ：276mm×122mm
・ダンベルの重量：10kg×2
・材質：スチール/ゴム
【サイズ】
高さ : 14.40 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 20.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7990円
844 入札履歴
終了
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