『HiKOKI(ハイコーキ) センタピン 333533【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 06時 20分に出品され03月22日 06時 20分に終了予定です。即決価格は7,989円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

適合機種:スチールコア(ハイス)13.0~16.0mm

製造国:日本

適合機種:HiKOKI(BM40M2)



【商品説明】

説明



HiKOKI純正のボール盤カッターのセンターピンです。

被削材:溶接構造用鋼材(SM400、SM490)、建築構造用鋼材(SN400、SN490)対応。



【商品詳細】

ブランド：HiKOKI(ハイコーキ)

商品名：HiKOKI(ハイコーキ) センタピン 333533

製造元：HiKOKI(ハイコーキ)

商品番号：333533



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